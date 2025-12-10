Glühwein-Aktion mit OB Vogt auf Samstag verschoben

Ursprünglich wollte Halles Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt am heutigen Abend Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt ausschenken. Weil aber parallel die Haushaltsberatungen stattfinden, sorgte das für Kritik. Nun teilt die Stadtverwaltung mit, dass die Aktion verschoben wird.

Der Oberbürgermeister schenkt stattdessen am Sonntag, 14. Dezember 2025, 17 bis 19 Uhr, in der Hütte des Lions-Clubs Glühwein für einen guten Zweck aus. Mit dem Erlös der Aktion wird die HandballSektion des USV Halle unterstützt. Die Hütte des Lions Club Halle befindet sich auf dem Marktplatz am Übergang zur Leipziger Straße.