Lesung und Gespräch: Erinnerungen einer ungewünschten Generation

Am Donnerstag, den 11.12.2025 um 17 Uhr gibt es im Stadtmuseum Halle unter dem Titel „Besatzungskinder und ihre Nachkommen auf der Suche nach den eigenen Wurzeln“ eine Veranstaltung mit der Autorin Dr. Sophie Hubbe und Betroffenen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in Deutschland hunderttausende Kinder von alliierten Soldaten und einheimischen Frauen geboren – aus Liebesbeziehungen, kurzen Affären, »Versorgungspartnerschaften« oder Vergewaltigungen. Diese Besatzungskinder wurden oft stigmatisiert: unehelich geboren, als »Nachwuchs des Feindes« betrachtet und meist ohne leiblichen Vater aufwachsend, erlebten sie familiäre Konflikte, Schuldzuweisungen und Ausgrenzung. Viele suchen bis heute nach ihren Vätern und familiären Wurzeln, oft unterstützt von Vereinen und Selbsthilfegruppen. Auch ihre Kinder, die Besatzungsenkel, sind in diese Suche einbezogen.

​​​​​​​Dr. Sophie Hubbe untersucht, wie Erinnerungen und Narrative in den Familien weitergegeben werden und welche Bedeutung der alliierte Großvater für die Familien im heute noch spielt. Dieses lange verdrängte Thema rührt einen auch 80 Jahre nach dem 2. Weltkrieg noch an. Es hat nichts von seiner Aktualität verloren.

Eine Veranstaltung der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt in Kooperation mit dem Stadtmuseum Halle. Der Eintritt ist frei.

Um Anmeldung wird gebeten

