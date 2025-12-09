Billard vom Wochenende vor der Winterpause

Die zweite Mannschaft des 1. Billardclub Halle (Saale) empfing am Sonntag in der Oberliga die Gäste vom PBV Altmark Salzwedel. Die Begegnungen waren von Beginn an geprägt von engen Partien, wechselnden Vorteilen und mehreren knappen Entscheidungen. Spielführer Daniel Stein musste sich zunächst in seinem 10-Ball deutlich geschlagen geben und damit seine erste Saisonniederlage hinnehmen. Im anschließenden 14/1 lieferte sich Stefan Baumann ein hochspannendes Duell, das ernur denkbar knapp mit 81:85 verlor. Den ersten Punkt für Halle holte Raik Ernst im 9-Ball mit einem knappen 8:6-Erfolg. Im abschließenden 8-Ball der Hinrunde musste sich Huu Nam Hoang ebenfalls äußerst knapp mit 5:7 geschlagen geben. Somit ging es etwas unglücklich mit einem 1:3 Rückstand in die Pause. In der Rückrunde eröffnete Daniel Stein das 14/1 mit einer konzentrierten Leistung und brachte Halle wieder heran. Im folgenden 9-Ball lieferte sich Huu Nam Hoang erneut ein enges Match,das diesmal jedoch knapp mit 6:8 verloren ging. Im 10-Ball bewies Raik Ernst erneut Nervenstärke und holte mit einem 7:6-Sieg einen enorm wichtigen Punkt. Den Schlusspunkt setzte Stefan Baumann im 8-Ball, der sein Spiel ebenfalls äußerst knapp mit 7:6 für Halle entschied. Durch dieses 4:4 Unentschieden liegt die hallische Zweitvertretung zum Jahreswechsel auf dem zweiten Tabellenplatz.

Auch die dritte Mannschaft des 1. BC Halle war am Spieltag in der Verbandsliga im Einsatz. Mit Spielführer Michael Bahr, Denny Rimpl, Daniel Bauch und Dinh Thai Bui entwickelte sich bei der Drittvertretung des Gastgebers 1. BC Magdeburg eine Begegnung, die vor allem durch enge Partien, viel Spannung und eine starke geschlossene Mannschaftsleistung geprägt war. Im 10-Ball sorgte Dinh Thai Bui mit einem 6:2 direkt für einen gelungenen Auftakt und brachte Halle in Führung. Im anschließenden 9-Ball musste sich Denny Rimpl in einem denkbar knappen Spiel mit 6:7 geschlagen geben. Das 8-Ball entschied Daniel Bauch anschließend äußerst knapp mit 6 : 5 für Halle und stellte wieder auf Siegkurs. Michael Bahr brachte zum Abschluss der Hinrunde das taktisch geprägte 14/1 über die Ziellinie. In der Rückrunde sorgten Daniel Bauch und Michael Bahr mit zwei deutlichen Siegen im 10- und 8-Ball bereits für die Entscheidung zu Gunsten des Favoriten. In einem Spiel auf Augenhöhe musste sich Denny Rimpl im 14/1 mit 68:70 geschlagen geben. Den Schlusspu nkt bildete das 9-Ball, welches Dinh Thai Bui im Entscheidungsspiel gewann. Durch diesen Auswärtserfolg verabschiedet sich die Drit tvertretung des 1. BC Halle als Tabellenführer in die Winterpause.

1. BC Magdeburg II – SV Lok Staßfurt 6 : 2

