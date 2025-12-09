Adventsliedersingen am Freitag in der Marktkirche

Ein Advents- und Weihnachtsliedersingen bietet die Marktkirchengemeinde unter dem Motto „Seht, die gute Zeit ist nah!“ an den kommenden beiden Freitagen, 12. und 19. Dezember 2025, um 17.00 Uhr in der Marktkirche „Unser lieben Frauen“ an. Eingeladen sind Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarktes und alle, die sich auf die Weihnachtszeit einstimmen wollen. Jeweils eine halbe Stunde werden alte und neue Lieder miteinander gesungen. Musikalisch begleitet werden sie von Marktkantorin Anna Scholl, moderiert wird das gemeinsame Singen durch die Marktpfarrerin Simone Carstens-Kant. Der Eintritt ist frei.

Artikel Teilen: