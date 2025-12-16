Du bist Halle

Letzte Krisensitzung vor der entscheidenden Stadtratssitzung: lassen Stadträte am Mittwoch den Haushalt mit 140 Millionen Euro Minus platzen?

16. Dezember 2025

4 Antworten

  1. Realist sagt:
    16. Dezember 2025 um 20:09 Uhr

    Ich hoffe , dass Hauptsache Halle zu
    seinem Wort steht und nicht mit den Linken Ulbis zusammen arbeitet.

    Antworten
  2. Rat sagt:
    16. Dezember 2025 um 20:10 Uhr

    Blöd, dass eh nicht alle Räte anwesend sind. Landtagssitzung … Zudem einige wohl unpässlich. Und nicht jede Fraktion ist homogen parteipolitisch vertreten.

    Antworten
  3. Kritiker sagt:
    16. Dezember 2025 um 20:16 Uhr

    Die AFD will eh nur spalten und hat inhaltlich keinen bedeutenden Beitrag geleistet. Aah doch, einen Antrag die Beteiligung der Bürger einzugrenzen und das Geld für die Bürgerbeteiligung zu sparen. Ja unsere Partei der kleinen Bürger sparen nur an einer Stelle, der Bürgerbeteiligung! Ansonsten inhaltliche Leere.

    Woher soll auch ein Inhalt kommen, bei der programmatischen Leere dieser Figuren. Migranten nach Hause schicken ist ja leider kein Bestandteil des kommunalen Haushaltes.

    Antworten
  4. Zeitzeuge sagt:
    16. Dezember 2025 um 20:40 Uhr

    Der städtische Haushalt ist relativ leicht zu sanieren und sogar in einen üppigen jährlichen Überschuss zu verwandeln. Dann können auch endlich die Steuern und Abgaben massiv gesenkt werden. Hierzu müssen nur die Subventionen für die TOOH, die HAVAG und alle NGOs auf NULL gesenkt werden.

    Antworten

