1 Liter? 0,7 Liter? Schwindel um das REWE-Prospekt in Halle (Saale)

„Shrinkflation“ hat vor vielen Produkten in den vergangenen Monaten nicht Halt gemacht. Betroffen davon war auch die Säfte-Marke „Valensina“. Denn die Orangensäfte gab es nur noch in der 0,7-Liter-Flasche, der Preis bliebt aber gleich. Valensina hatte den Schritt mit der angespannten Lage am Rohstoffmarkt begründet. Nach Ernteausfällen waren die Preise für Orangen in die Höhe geschnellt.

Inzwischen hat sich die Lage aber wieder entspannt. Und deshalb kehrt das Unternehmen nun auch bei den Orangensäften wieder zur 1-Liter-Flasche zurück. Bei allen anderen Säften gab es diese Größe dauerhaft.

Die Supermarkt-Kette REWE bewirbt für ihre Markt in Halle (Saale) auch diesen Schritt. „Oramnge jetzt wieder in 1-Liter-Flasche“, ist im Prospekt des Unternehmens zu lesen. Für 1,49 Euro sollen die Säfte zu haben sein. Doch am Regal heißt es aufpassen. In vier getesteten halleschen Märkten standen nämlich weiterhin die 0,7-Liter-Flaschen in den Regalen. Für 1,49 Euro gab es dagegen Orangen-Nektar in der 1-Liter-Flasche – während die Säfte zu 100 Prozent aus Fruchtsaft bestehen, ist es bei Nektar nur die Hälfte, der Rest sind Wasser und Zucker.

Also: Augen auf beim Kauf.