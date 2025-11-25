16-Jährige aus Halle-Neustadt wird seit Sonntag vermisst

Die Polizei in Halle (Saale) führt eine Vermisstenfahndung nach der 16- jährigen Josephine B. durch. Die Jugendliche hielt sich zuletzt am 23. November 2025 in einer Einrichtung in Halle-Neustadt auf. Gegen 20.00 Uhr verließ sie ihr Einzelzimmer. Die Vermisste verließ die Einrichtung unbemerkt.

Personenbeschreibung: • Größe: ca. 1,70 m • Figur: schlanke Statur • Bekleidung: blauer Pullover, Blue Jeans

Es liegen gesundheitliche Beeinträchtigungen vor, die ein zeitnahes Auffinden erforderlich machen. Unmittelbar eingeleitete Suchmaßnahmen, unter anderem der Einsatz eines Fährtenspürhundes, führten bislang nicht zum Auffinden der Jugendlichen. Die Überprüfung bekannter Anschriften sowie weiterer Ermittlungsansätze verlief ohne Ergebnis. Weitere Maßnahmen wurden eingeleitet und dauern an.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach der Vermissten. Hinweise zu einem möglichen Aufenthaltsort oder Beobachtungen, die damit in Verbindung stehen könnten, nimmt das Polizeirevier Halle (Saale) unter der Telefonnummer 0345 224 2000 entgegen.