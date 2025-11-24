Vorbild für Halles Zukunftszentrum: OB Vogt in Polen im Europäische Solidarnosc-Zentrum in Danzig

Halles Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt hat am Montag das Europäische Solidarnosc-Zentrum in Danzig besucht. Die renommierte Einrichtung gilt als Vorbild für das geplante Zukunftszentrum in Halle (Saale) und ist ein zentraler Erinnerungsort an die polnische Freiheitsbewegung.

Vogt wurde dabei unter anderem von der CDU-Stadträtin Claudia Schmidt sowie von Cornelia Pieper begleitet, die ehemalige Bundestagsabgeordnete, Staatsministerin und frühere Generalkonsulin in Danzig ist. Gemeinsam informierte sich die Delegation über die Arbeit des Hauses und dessen Bedeutung für die politische Bildungsarbeit in Polen und Europa.

Ein besonderer Programmpunkt war das Treffen mit Lech Wałęsa, einer der Schlüsselfiguren der politischen Wende in Polen und Mitbegründer der Solidarność-Bewegung. Darüber hinaus führte die hallesche Delegation Gespräche mit Basil Kerski, dem Direktor des Solidarnosc-Zentrums.

Der Besuch soll Impulse für die weitere Entwicklung des Zukunftszentrums in Halle liefern und die Zusammenarbeit mit polnischen Partnerinstitutionen stärken.