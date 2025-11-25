Advents-Straßenbahn rollt am 1., 2. und 4. Advent durch Halle (Saale)

Der Verein „Hallesche Straßenbahnfreunde e. V.“ lädt auch in diesem Jahr wieder zu einer ganz besonderen Veranstaltung ein: Die singende, klingende Adventsbahn rollt durch Halle (Saale)! An drei Tagen besteht die Gelegenheit, an dieser beliebten Fahrt teilzunehmen:

Am 30. November, 6. Dezember und 20. Dezember, jeweils zwischen 13.00 und 18.30 Uhr – wird ein liebevoll geschmückter historischer Straßenbahnwagen im Stadtgebiet von Halle (Saale) unterwegs sein. An Bord begrüßen der Weihnachtsmann und seine Engel die Fahrgäste mit festlicher Stimmung und kleinen Überraschungen. Die Mitfahrt ist kostenlos, aber es gibt eine kleine Besonderheit:

Diese Straßenbahn fährt nicht mit gewöhnlichem Strom, sondern – so will es die Weihnachtsmagie – mit der Kraft des gemeinsamen Gesangs. Nur wer zusammen mit dem Weihnachtsmann Weihnachtslieder anstimmt, hilft mit, die Bahn in Bewegung zu halten!

Einen festen Fahrplan gibt es nicht – die Weihnachtsstraßenbahn folgt ihrem eigenen, geheimnisvollen Weg durch die Stadt und hält unterwegs an allen Haltestellen. Wer also eine Portion Glück und gute Ohren mitbringt, kann sie entdecken, zusteigen und Teil dieser besonderen Fahrt werden.