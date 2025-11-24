Nach fast 21 Jahren ist Schluss: “The One” im Uniring schließt Ende des Jahres

Und wieder verabschiedet sich ein traditionsreiches Lokal aus Halle (Saale). Ende des Jahres ist im “The One” im Universitätsring Schluss. Und wie schon bei anderen vergleichbaren Fällen wie Rossini oder Fellini kommt das Aus nicht ganz freiwillig.

“Fehlgeschlagene Verhandlungen mit dem Vermieter lassen uns keine Wahl, den Geschäftsbetrieb einzustellen”, sagt Betreiber Daniel Greiner gegenüber dubisthalle.de.

“The One” ging im Jahr 2004 an den Start.

Foto: The One