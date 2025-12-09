Mehrere Kellereinbrüche in Halle

Im Zeitraum vom 06.12.2025 bis zum 08.12.2025, ca. 12:30 Uhr, kam es in der Haflinger Straße zu einem Einbruch in einen Keller eines Mehrfamilienhauses. Der oder die unbekannten Täter öffneten gewaltsam die Kellertür und entwendeten einen Haushaltsartikel. Der Stehlschaden wird auf ca. 50 € geschätzt. Die Ermittlungen werden im Polizeirevier Halle (Saale) geführt.

Im Zeitraum vom 06.12.2025 bis zum 08.12.2025, ca. 11:30 Uhr, kam es in der Lafontainestraße zu einem Fahrraddiebstahl aus einem Mehrfamilienhaus. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zum Gebäude und entwendeten im Treppenhaus ein gesichertes Fahrrad. Der Stehlschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen werden im Polizeirevier Halle (Saale) geführt.

Im Zeitraum von gestern Morgen bis heute, ca. 08:45 Uhr, kam es in der Veit-Stoß-Straße zu einem Einbruch in einen Keller eines Mehrfamilienhauses. Der oder die unbekannten Täter öffneten gewaltsam die Kellertür, durchwühlten die Räumlichkeit und entwendeten Kleinstartikel. Der Stehl- und Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen werden im Polizeirevier Halle (Saale) geführt.