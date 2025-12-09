MDV informiert: Deutschlandticket kostet ab Januar 63 Euro

Ab dem 1. Januar 2026 wird das Deutschlandticket 63 Euro kosten, statt bisher 58 Euro. Der Bund und die Länder haben diese Entscheidung im Herbst getroffen und öffentlich mitgeteilt. Das monatliche kündbare Abo gilt im bundesweiten Nahverkehr in allen Regionalzügen, S-Bahnen, Straßenbahnen und Bussen.

Die Verkehrsunternehmen im MDV erinnern hiermit alle Abonnentinnen und Abonnenten daran, dass ab dem 1. Januar 2026 der neue Preis von 63 Euro im Monat gilt. Fahrgäste erhalten alle weiteren Informationen auf den Webseiten der Verkehrsunternehmen, in den Servicestellen, an den Kundentelefonen sowie auf der MDV-Webseite unter https://1ticket.de/deutschlandticket. Eine Übersicht aller Verkehrsunternehmen ist hier einsehbar:

https://www.mdv.de/partner/partner-im-verbund/verkehrsunternehmen-aufgabentraeger.

Hintergrund

Bundesweit nutzen über 14 Millionen Menschen das Deutschlandticket für Fahrten zur Arbeit, zur Schule, zur Ausbildung oder in der Freizeit. Das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis des Deutschlandtickets hat zu gestiegenen Fahrgastzahlen sowie zu mehr Stammkunden auch im MDV-Gebiet geführt.

Insgesamt besaßen im Oktober 2025 in der MDV-Region 350.000 Personen ein Deutschlandticket, wovon 285.000 Abos direkt bei einem der Verkehrsunternehmen im MDV-Gebiet abgeschlossen wurde.

Der im Vergleich zum klassischen Abonnement deutlich niedrigere Preis führt jedoch zu Mindereinnahmen bei den Verkehrsanbietern. Das Deutschlandticket ist mittelfristig bis 2030 gesichert und wird fester Bestandteil der Tariflandschaft bleiben. Hierfür werden der Bund und die Länder pro Jahr jeweils 1,5 Milliarden Euro zum Ausgleich von Einnahmeausfällen bei den Verkehrsanbietern zur Verfügung stellen. Die tatsächlichen Mindereinnahmen liegen darüber. Diese Lücke soll durch die nutzerfinanzierte Tarifanpassung zum 1. Januar 2026 geschlossen werden.

Informationen zum Mitteldeutschen Verkehrsverbund (MDV)

Zum Verbundgebiet des MDV gehören die Städte Halle (Saale) und Leipzig sowie die Landkreise Leipzig, Nordsachsen, der Saalekreis, der Burgenlandkreis und der Landkreis Altenburger Land. Seit 15. Dezember 2019 zählen auch die SPNV-Strecken der Landkreise Wittenberg und Anhalt-Bitterfeld sowie der Stadt Dessau-Roßlau zum MDV (MDV Nord). Mit einer Fläche von insgesamt 11.300 km² erstreckt sich das Verkehrsgebiet anteilig über die drei Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen und bietet 2,1 Millionen Menschen Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Die MDV-Verbundtickets gelten für S-Bahnen, Nahverkehrszüge, Busse und Straßenbahnen. Insgesamt 13 Verkehrsunternehmen sind tagtäglich im Dienst der Fahrgäste unterwegs. Dabei erbringen sie jährlich 80 Millionen Fahrplankilometer. Das sind 5 Erdumrundungen am Tag.

Der MDV ist ein Mischverbund, der sich aus Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen zusammensetzt. Der Bus- und Straßenbahnverkehr wird durch die Landkreise und die kreisfreien Städte Halle und Leipzig bestellt. Besteller des S-Bahn- und Zugverkehrs sind die Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (NASA), der Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) sowie der Freistaat Thüringen.