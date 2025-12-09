Du bist Halle

MDV informiert: Deutschlandticket kostet ab Januar 63 Euro

von · 9. Dezember 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

2 Antworten

  1. Hallenser sagt:
    9. Dezember 2025 um 11:20 Uhr

    Damit wird es Schritt füpr Schritt beerdigt!

    Antworten
  2. Emil sagt:
    9. Dezember 2025 um 11:44 Uhr

    Das 9 Euro Ticket?

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert