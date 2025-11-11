Nächtlicher Schwertransport fährt am Donnerstag durch den Saalekreis – Transformatoren für Umspannwerk Bad Lauchstädt an Bord

Die Polizei wird am Donnerstag, den 13.11.2025, und am Mittwoch, den 19.11.2025, jeweils ab 20:00 Uhr einen Großraum- und Schwertransport von Merseburg/ Ortsteil Beuna nach Bad Lauchstädt begleiten. Dabei werden Transformatoren in verschiedenen Abmessungen transportiert.

Die Abmaße des Schwerlasttransportes betragen:

Länge: 75,10 m

Breite: 3,70 m

Höhe: 4,65 m

Tonnage: 570,40 t

Mit Einschränkungen des Verkehrs entlang der Fahrtstrecke ist zu rechnen.

Fahrtstrecke: 06217 Merseburg, Alte Werkstraße (Jumbo Tec GmbH Beuna – Umschlagstelle) Ausfahrt Jumbo Tec – Alte Werkstraße queren – Puppensiedlung – re. L 178 – li. B 91 = Thomas-Müntzer-Str. – Kreuzung Geiseltalstraße Fahrt in den Gegenverkehr – Rückwärts re. Geiseltalstraße – vorwärts Geiseltalstraße – re. Straße des Friedens – weiter durch Gegenverkehr – li. Thomas-Müntzer-Straße – weiter B91 in Gegenfahrbahn (bis Kreuzung August-Bebel-Straße, wechsel auf Normalverkehr) – li. Querfurter Straße = L 172 – Bündorf – re. Bündorfer Str. – K 2156 – li. K 2156 (Richtung BAB 38, Anschlussstelle Bad Lauchstädt) – re. L 163 bis li. Zufahrt zum Uumspannwerk – über Baustellenzufahrt.

Ziel: 06246 Bad Lauchstädt, L163 (Baustellenzufahrt Umspannwerk Bad Lauchstädt)