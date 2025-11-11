Du bist Halle

Nächtlicher Schwertransport fährt am Donnerstag durch den Saalekreis – Transformatoren für Umspannwerk Bad Lauchstädt an Bord

von · 11. November 2025

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert