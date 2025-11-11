Friedlaender-Gesamtschule lädt am Freitag zum Tag der offenen Tür ein

m kommenden Freitag, 14.11.2025, findet von 15 bis 18 Uhr ein Tag der offenen Tür an der Gesamtschule „Marguerite Friedlaender“ in der halleschen Südstadt statt.

Neben vielen tollen Schülerprojekten, wie dem MFG-Musicalprojekt, dem Schulchor oder dem Zirkus-Projekt , können Besucher auch in 10 Räumen durch 10 Jahre Schulgeschichte wandeln und natürlich auch die Fachräume besuchen und mit Lehrerinnen und Lehrern ins Gespräch kommen. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt.