Nikolausschwimmen 2025 – gelungener Jahresabschluss für Nachwuchs der Flossenschwimmer

Am vergangenen Samstag – zum Nikolaustag – fand das traditionelle Nikolausschwimmen statt. Ein kindgerechter Wettkampf im Flossenschwimmen. Dabei werden spezielle Schwimmflossen genutzt, die für Geschwindigkeit und Spaß im Wasser sorgen. Der Wettkampf ist besonders auf die Bedürfnisse der Kinder zugeschnitten: Die Kleinsten starten auf Strecken ab 25 Meter mit Brett und Flosse, während die erfahreneren Nachwuchssportler Strecken bis zu 100 Metern bewältigen.

Der USV Halle war mit einer der größten Mannschaften vertreten – insgesamt 12 Kinder gingen für den Verein an den Start. Damit sind wir nicht nur zahlenmäßig stark aufgestellt, sondern konnten auch einmal mehr zeigen, wie gut unser Nachwuchs entwickelt ist. Für einige war es sogar der allererste Wettkampf, was den Tag zu einem besonders aufregenden Erlebnis machte.

Im Mittelpunkt des Nikolausschwimmens standen die Staffeln. Hier war Teamgeist gefragt, und unsere Kinder meisterten diese Herausforderung mit viel Einsatz und Begeisterung. Die Stimmung am Beckenrand war großartig – Anfeuerungsrufe, Jubel und strahlende Gesichter prägten den gesamten Wettkampftag.

Am Ende waren alle glücklich, zufrieden und auch erschöpft von den vielen Eindrücken und spannenden Rennen. Für die Kinder war es eine tolle Gelegenheit, erste Wettkampferfahrungen zu sammeln oder ihre Fähigkeiten weiter auszubauen.