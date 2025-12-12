„Spiel weiter!“ Führung durch die Sonderausstellung im Stadtmuseum mit Kuratorin Ute Fahrig

Wer kennt den armenischen Kreisel „Hol“? Oder das amerikanische Wurfspiel „Cornhole?“ Ute Fahrig führt am 14.12.2025 um 15 Uhr nicht nur durch die Jahrzehnte hallescher Spielgeschichte, sondern stellt auch die neuen Themen der Sonderausstellung vor: die genannten Spiele stammen aus den halleschen Partnerstädten Gjumri und Savannah. Ein weiteres neues Kapitel wirft einen Blick auf das hallesche Puppenspiel.

Die interaktive Führung bietet spannende Einblicke und viele Möglichkeiten, Spiele kennenzulernen und auszuprobieren.

Es ist die letzte Führung durch „Spiel weiter!“ in diesem Jahr. Eine weitere Führung findet am letzten Ausstellungstag, dem 11.01.2026 um 15 Uhr statt.

Kosten: Eintritt Stadtmuseum (Erwachsene 5 €/ erm. 3 €/ Kinder bis 14 Jahre kostenlos), zzgl. Führungsgebühr 2 €