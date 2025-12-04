Rennbahnring nächste Woche wegen Fahrbahnsanierung gesperrt – Buslinie 40 wird umgeleitet

Wegen einer dringend erforderlichen Fahrbahnsanierung wird der südliche Rennbahnring zwischen An der Feuerwache und Sporthalle von Montag bis voraussichtlich Freitag, 8. bis 12. Dezember 2025, abschnittsweise voll gesperrt. Die Umleitung führt über die Straße An der Feuerwache.

Aufgrund der Fahrbahnsanierung leitet die Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG), ein Unternehmen der Stadtwerke Halle-Gruppe, die Buslinie 40 von Montag, 8. Dezember, bis Freitag, 12. Dezember 2025, um.

Ab den Haltestellen Paul-Thiersch-Straße (Steig A) sowie Rennbahnring (Steig B) verläuft die Umleitungsstrecke über die Straße Rennbahnring. Die Haltestellen Mustangweg (A/B), Haferlingerstraße (A/B) und Rennbahnring (A) werden während der Bauarbeiten nicht bedient. Eine Ersatzhaltestelle befindet sich in der Straße Rennbahnring auf Höhe der Hausnummer 34 – kurz vor der Einmündung zum Rennbahnkreuz.