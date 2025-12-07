XXL-Nikolausüberraschung: Lottospieler aus Halle gewinnt 200.000 Euro

Eine Nikolaus-Überraschung in XXL ist einem Lottospieler in Halle (Saale) gelungen. Er hatte auf seinem Spielschein für KENO easy 10 aus 70 Gewinnzahlen angekreuzt und alle waren richtig. Die Chance, dass dies gelingt, liegt bei rund 1 zu 2,1 Mio. Sein Gewinn beträgt 200.000 Euro.

Der Glückspilz hatte beim Abgeben seines Spielscheins in der Verkaufsstelle seine Lotto-Kundenkarte mit einlesen lassen. Er braucht sich um die Anforderung des Gewinns nicht zu kümmern, denn er bekommt jetzt Post aus dem Lottohaus in Magdeburg und kann seinen Gewinn noch vor Weihnachten auf dem Konto haben. Sein Spieleinsatz lag bei 10,25 Euro.

„In der Vorweihnachtszeit sorgt das Lottoglück gern für die größten Überraschungen“, sagte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert. „Herzliche Glückwünsche gehen an den Gewinner – und allen Sachsen-Anhaltern wünsche ich einen glücklichen zweiten Advent.“ In diesem Jahr erzielten Lottospieler in Halle bislang 52 Hochgewinne ab 5.000 Euro. Erst vor zwei Wochen war im Saalekreis einem Lottospieler – ebenfalls bei KENO easy – ein Gewinn von 55.000 Euro geglückt.