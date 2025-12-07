Weil für Fundus-Neubau entsiegelt wurde: TOOH pflanzt 300 junge Bäume in Halle-Trotha

Früher wurden hier Traktoren repariert, die gesamte Fläche war Asphaltiert, es gab auch eine Kranbahn. Diese Zeiten sind lange vorbei. Seit einigen Jahren hat die Theater, Oper und Orchester GmbH (TOOH) in der Döckritzer Straße in Halle-Trotha bereits ihren Kostümfundus, nun ergänzt durch einen Neubau, damit die drei anderen über die Stadt verteilten Lagerräume nicht mehr nötig sind.

Und der Neubau bringt auch noch für die Natur etwas Gutes. Denn zusammen mit der Initiative „Halle pflanzt“ wurden am Samstagvormittag rund 300 junge Bäume und Sträucher neben der neuen Halle gepflanzt. Diese wurde zuvor entsiegelt. Doch teilweise mussen auch starke Männer mit Spitzhacke den Boden beackern. Gepflanzt wurden unter anderem Feldahorn, Kornelkirsche, Buchen und Waldhasel.

Neben Initiator Wolfgang Aldag, Landtagsabgeordneter der Grünen, haben auch zahlreiche TOOH-Mitarbeiter angepackt, darunter Ballettdirektor Michal Sedláček, Opern-Intendant Walter Sutcliffe und Mille Maria Dalsgaard, Künstlerische Leiterin des neuen theaters.