Weil für Fundus-Neubau entsiegelt wurde: TOOH pflanzt 300 junge Bäume in Halle-Trotha

von · 7. Dezember 2025

  1. Aha sagt:
    7. Dezember 2025 um 08:04 Uhr

    Ähm. So tun als ob und ein paar Bäume in die Erde stecken, ist das eine. Aber diese Bäume brauchen mindestens 5 Jahre Pflege. Machen diese Ballettdirektoren das dann auch?

  2. Traumzauberwald sagt:
    7. Dezember 2025 um 09:07 Uhr

    Eine Selbstbeweihräucherung bei 45 Millionen Jahresbudget.

