Hunderte Syrerinnen und Syrer in Halle (Saale) feiern den ersten Jahrestag vom Ende des Assad-Regimes: Das Wichtigste für uns Menschen ist, dass wir miteinander kommunizieren

von · 7. Dezember 2025

  1. Warum nur? sagt:
    7. Dezember 2025 um 20:45 Uhr

    Großartig. Über eine Million syrische Flüchtlinge sind seit Assads Sturz wieder in ihre Heimat zurückgekehrt. Leider kaum welche aus Deutschland. Dabei wird in Syrien jede Hand gebraucht!

  2. Voll blöde sagt:
    7. Dezember 2025 um 21:00 Uhr

    Die neuen Machthaber in Syrien sind genau und waren genau was?

  3. Laberrhabarber sagt:
    7. Dezember 2025 um 21:32 Uhr

    „Ich bin mir zu 100 Prozent sicher: Wenn die Zeiten und die Bedingungen für das Leben besser werden, gehen viele Menschen freiwillig zurück.“

    Aha, und wer genau sorgt dafür, dass die Zeiten und Bedingungen besser werden, wer baut das Land wieder auf? Man wartet also lieber im gemachten Nest Deutschland darauf, dass in Syrien das Nest gemacht wird und erst dann geht’s zurück dorthin? Also nie, das weiß eh jeder, nur keiner spricht es aus. Der sonst so eifrig gelebte Zusammenhalt und Nationalstolz scheint an dieser Schwelle seine Grenze zu finden, schon erheiternd.

