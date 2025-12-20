Du bist Halle

Sachsen-Anhalt Lehrer starten im Januar mit KI-Workshop

von · 20. Dezember 2025

2 Antworten

  1. Alt-Hallenser sagt:
    20. Dezember 2025 um 10:14 Uhr

    Irgendwann werden auch die Lehrer überflüssig, haben ja die KI😉

  2. Denkt nach! sagt:
    20. Dezember 2025 um 10:36 Uhr

    „..den Bezug zu den UN-Nachhaltigkeitszielen..“
    KI-Nutzung ist NICHT nachhaltig!
    KI-Nutzung verbraucht etwa 10x mehr Energie als eine Google-Suche.
    KI-Nutzung ist ein enormer Stromfresser und steigt stetig!

    Was spricht für KI?

