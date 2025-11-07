Schwerer Unfall im Südstadtring: Kind angefahren

am Freitagnachmittag hat sich im Südstadtring in Halle (Saale) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Im Bereich der Haltestelle S-Bahnhof Südstadt ist ein Kind angefahren worden. Der Südstadtring ist derzeit gesperrt. Rettungsdienst ist im Einsatz.

