Exhibitionist in Merseburg belästigt zwei junge Frauen

Zwei junge Frauen (21 und 23 Jahre alt) wurden am Freitag gegen 16.30 Uhr in der Gotthardstraße von einem Mann angesprochen. Die Frauen begaben sich in ein Geschäft und trafen erneut auf die Person. Dort zog er unvermittelt vor ihnen seine Hose herunter, wodurch sein Geschlechtsteil sichtbar war. Als die Frauen eine Mitarbeiterin des Geschäftes ansprachen, zog der Mann die Hose hoch und verließ das Geschäft. Die hinzugezogenen Polizeibeamten trafen den Beschuldigten (43) in Tatortnähe an. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet und ein Platzverweis erteilt.

Artikel Teilen: