Starkes zweites Viertel reicht nicht – Halles Wasserballer verlieren in Brandenburg

Die Wasserballer des SV Halle haben ihr erstes Saisonspiel in der Wasserballliga Ost mit 13:19 gegen den ASC Brandenburg verloren. Hendrik Weber wurde dabei mit 7 Treffern zum Spieler des Spiels ausgezeichnet.

Leicht ersatzgeschwächt gingen die Hallenser in eines der schwersten Auswärtsspiele der Saison. Die Brandenburger, in der vergangenen Saison Dritter der Liga, sind bekannt für ihre Heimstärke. Trotzdem nahm sich die junge Mannschaft um Trainer Niklas Ufer vor, mutig in das Spiel zu starten und den Favoriten zu ärgern.

Dies gelang jedoch nur bedingt. Bereits nach 30 Sekunden lag der SV Halle mit 0:2 zurück. Im Laufe des ersten Viertels stabilisierte sich Halles Defensive zunehmend, doch die Offensive fand gegen die Pressverteidigung des Gegners kein Mittel. Dementsprechend ging es mit einem 1:6 aus hallescher Sicht in die erste Viertelpause. „So ein Viertel darf uns einfach nicht passieren. Uns ist überhaupt gar nichts gelungen, so ein Start in die Saison ist sehr bitter“, resümierte Kapitän und Torwart Fritz Felker nach der Partie.

Im zweiten Viertel zeigten die Hallenser, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist. Während die Defensive weiterhin sehr stabil stand, drehte vor allem Hendrik Weber in der Offensive auf und verkürzte mit zwei schnellen Toren auf 3:6. Auch im weiteren Verlauf des Viertels trafen die Wasserballer des SV Halle aus allen Positionen das Tor, bis Otto Schneider schließlich den Ausgleich zum 8:8 erzielte.

Im dritten Viertel ging den Hallenser der Offensivflow ein wenig verloren, mehrere Fehler schlichen sich vor allem im Passspiel ein. Dahingegen nutzten die Brandenburger ihre Konter eiskalt aus und bauten ihren Vorsprung zum Ende des dritten Abschnitts auf 13:9 aus. Zu Beginn des letzten Viertels stockte das Spiel der Wasserballer des SV Halle weiterhin.

Jedoch war Hendrik Weber nicht zu stoppen, erzielte mit dem zwischenzeitlichen 11:15 bereits seinen 6. Treffer. Auch das letzte Tor gehörte ihm, ehe Torwart Fritz Felker mit einer Glanztat drei Sekunden vor dem Ende das 20. Tor der Brandenburger verhinderte.

„Wir haben uns im Vergleich zum Vorjahr verbessert. Das war eine starke kämpferische Leistung gegen einen sehr starken Gegner. Trotzdem hat niemand von uns vorzeitig aufgegeben, darauf können wir aufbauen“, sagte Hendrik Weber nach dem Spiel. Trainer Niklas Ufer sieht ebenfalls Fortschritte: „Hinsichtlich ersatzgeschwächter Mannschaft ist die Leistung trotzdem positiv zu bewerten. Besonderes Lob an Hendrik, der mit 7 Toren vollkommen zurecht Spieler des Tages geworden ist.“

Das erste Heimspiel der Saison steht für die Wasserballer des SV Halle am 06.12 an, dann ist in der Schwimmhalle Neustadt der SC Wedding zu Gast.