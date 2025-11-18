Du bist Halle

Kanzler Merz zur Bewerbung Halles als Konzernzentrale der Bahn: “auf meinem Schreibtisch noch nicht angekommen”

von · 18. November 2025

  1. Die Ölv 11 sagt:
    18. November 2025 um 14:20 Uhr

    Klar. Wenigstens war er schnell wieder weg.

  2. Privatier66 sagt:
    18. November 2025 um 14:30 Uhr

    Das Schreiben muss erst durch den Stadtrat geprüft werden. Das ist wichtig!

  3. Sagi sagt:
    18. November 2025 um 14:58 Uhr

    Isses wahr?

    … ein Thema, das auf meinem Schreibtisch im Augenblick noch nicht angekommen ist.

    Wie es scheint hat nicht nur die Bahn mit Verspätungen zu kämpfen — sondern auch die Bürologistik im Kanzelhauptquartier.

  4. Kritiker sagt:
    18. November 2025 um 16:38 Uhr

    Haha, eine Spinneridee vom OB!

    Initiativbewerbung, die blödeste Idee eines OB! Vermutlich kennt er die Zentralen in Berlin und Frankfurt nicht von innen. Zudem, werden die Beamten und Angestellten nicht in eine Ostprovinz ziehen.

