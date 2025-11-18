Kanzler Merz zur Bewerbung Halles als Konzernzentrale der Bahn: “auf meinem Schreibtisch noch nicht angekommen”
Die Stadt Halle (Saale) bewirbt sich mit Partnern um den Konzernsitz der Deutschen Bahn. Es sei zunächst mal eine Entscheidung der DB selbst, wie sie damit umgeht, meinte Bundeskanzler Friedrich Merz am Rande eines Besuchs in Halle. “Da werden wir gegebenenfalls auch mal mit dem Verkehrsminister drüber reden”, so Merz. “Aber das ist ein Thema, das auf meinem Schreibtisch im Augenblick noch nicht angekommen ist.”
Am Mittwoch will Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt über sein Vorhaben informieren.
