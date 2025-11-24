Steuergerät wird erneuert: Ampelanlage Paracelsusstraße / Äußere Hordorfer Straße morgen außer Betrieb

An der Ampelanlage der Kreuzung Paracelsusstraße / Äußere Hordorfer Straße am Dessauer Platz in Halle (Saale) wird das zentrale Steuergerät erneuert. Im Zuge des Austauschs müssen nach Angaben der Stadtverwaltung am Dienstag, 25. November 2025, gegen 8 Uhr die Ampeln ausgeschaltet werden. Die Wiedereinschaltung erfolgt voraussichtlich bereits am Nachmittag des nächsten Tages, am Mittwoch gegen 16 Uhr. Während des Umbaus gilt im Kreuzungsbereich Tempo 30. Die Stadt bittet um besondere Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer.

