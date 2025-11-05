Studierendenrat ruft am Samstag zu Protesten gegen die rechte Buchmesse „Seitenwechsel“ auf

Der Studierendenrat (StuRa) der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ruft für kommenden Samstag zur Teilnahme an den Protesten gegen die umstrittene rechte Buchmesse „Seitenwechsel“ in der Halle-Messe auf. Unter dem Motto „Antifaschistischer Zeitenwechsel“ soll ab 9 Uhr ab der Dieselstraße, nahe der Haltestelle Damaschkestraße, demonstriert werden. Der Demozug geht dann weiter über die Dieselstraße bis zu Messe.

„Als Studierendenrat wollen wir alle Kommilitoninnen der MLU dazu aufrufen, sich sowohl am WIR-Festival zu beteiligen, als auch an den antifaschistischen Protesten am 8. November“, erklärt der StuRa in seiner Mitteilung. Anlass der Demonstration ist die gleichzeitige Durchführung der sogenannten „Seitenwechsel“-Messe, auf der nach Angaben des StuRa Akteurinnen aus dem rechtskonservativen, verschwörungsideologischen, neurechten und offen neonazistischen Spektrum vertreten seien.

Besonders empörend sei, dass die Veranstaltung ausgerechnet am Tag der antisemitischen Novemberpogrome stattfinde. „Eine rechte Buchmesse darf an einem solchen Tag in Halle keinen Raum bekommen“, so die Studierendenvertretung.

Der StuRa kritisiert zudem das Verhalten der Messebetreiber*innen scharf: Diese zeigten offenbar „kein Interesse an einer demokratischen und antifaschistischen Haltung“ und verdienten stattdessen „mit Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Queerfeindlichkeit, Geschichtsrevisionismus und Autoritarismus Geld“.

Die Studierenden rufen daher die Zivilgesellschaft dazu auf, gemeinsam ein deutliches Zeichen zu setzen. „Gerade wenn wir ein Interesse an einer aktiven, offenen, toleranten und fortschrittlichen Stadt haben, dürfen wir nicht zulassen, dass Halle zum regelmäßigen Aufmarschgebiet für völkische Ideologieproduzent*innen wird“, heißt es weiter in der Erklärung.

Unter dem Aufruf „Für einen antifaschistischen Zeitenwechsel – für Protest und Widerspruch!“ wollen zahlreiche Gruppen und Einzelpersonen am Samstag in Halle gegen die Messe demonstrieren.