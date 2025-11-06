Gegen rechte Hetze: Die Bedeutung vielfältiger Kinderliteratur in einer Zeit großer gesellschaftlicher Herausforderungen

Mitteleuropa präsentiert sich als ein Ort voller Annehmlichkeiten, Möglichkeiten und Privilegien. Ein fester Stromanschluss, Zugang zu Bildung, eine stabile soziale Infrastruktur – vieles, was uns alltäglich umgibt, nehmen wir oft als selbstverständlich hin. Doch diese privilegierte Existenz findet in einer Zeit großer, teils beunruhigender Herausforderungen statt, die unser gesellschaftliches Gefüge auf die Probe stellen: Dazu gehören das Erstarken rechter Kräfte in der Gesellschaft, die spürbare Angst vor und die Folgen der Klimakatastrophe, ein anhaltender Krieg in Europa sowie weitere globale Krisen, die uns indirekt beeinflussen. Allzu leicht lassen wir uns von kleinen Unstimmigkeiten aus der Ruhe bringen, anstatt den Blick für die Fülle und Schönheit des Lebens um uns herum zu schärfen. Diese Schönheit entsteht im Kern aus der Vielfalt all der unterschiedlichen Menschen und Lebensrealitäten – und sie wandelt sich ständig.

Normalität ist eine Frage der Perspektive

Diesen Eindruck vermittelt auf eindrückliche Weise das Kinderbuch „Denk dir 100 Menschen“ von Jackie McCann und Aaron Cushley (arsEdition Verlag). Es veranschaulicht wertfrei und anschaulich die unterschiedlichen Lebensrealitäten der acht Milliarden Menschen auf unserer Erde. Die Fragen, wie diese Menschen leben, wie viele davon Kinder sind, wie viele lesen können oder wie viele Zugang zu Strom haben, verdeutlichen in ihrer Fülle: Normalität ist immer eine Frage der Perspektive. Das Buch öffnet jungen Leser*innen einen Blick über den eurozentrischen Tellerrand hinaus und regt dazu an, die eigenen Privilegien und das Glück, in Mitteleuropa zu leben, bewusst wahrzunehmen und zu hinterfragen. Dieses Werk ist exemplarisch für eine wachsende Zahl vorurteilsbewusster Bücher auf dem Markt. Solche Bücher können für Kinder und Jugendliche gleichermaßen „Spiegel“ – also eine Repräsentation ihrer eigenen Lebensrealität – und „Fenster“ sein, die ihnen Ausblicke in die Vielfalt der Welt jenseits der eigenen Erfahrungen ermöglichen.

Die IG Vielfältige Kinder- und Jugendbücher Sachsen-Anhalt: Für eine inklusive Bücherwelt

Genau diese Literatur sichtbar zu machen und Menschen bei einem vorurteilsbewussten Umgang mit Kinder- und Jugendbüchern zu begleiten, ist das erklärte Ziel der Interessensgemeinschaft Vielfältige Kinder- und Jugendbücher Sachsen-Anhalt. Die Gemeinschaft besteht aus einer engagierten Gruppe von Eltern, Pädagog*innen, Autor*innen, Verleger*innen und anderen Interessierten. Ihre Mitglieder stammen aus unterschiedlichen kulturellen, sozialen und beruflichen Kontexten und sind vereint durch das gemeinsame Ziel, Kindern eine vielfältige und inklusive Literaturlandschaft zu eröffnen. Die Vision der Interessensgemeinschaft ist eine Welt, in der sich jedes Kind in Büchern wiederfinden kann – unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Fähigkeiten oder Familienstruktur. Vielfältige Kinderbücher sollen Empathie, Toleranz und ein positives Selbstbild fördern. Dafür setzt sich die IG ehrenamtlich ein, indem sie mit Autor*innen und Verlagen in den Austausch geht, die Vielfalt in Kinderbüchern fördern. Darüber hinaus bieten sie Vernetzung, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit an. Sie organisieren Workshops, Lesungen und Fortbildungen für Pädagog*innen, Eltern und Interessierte und kooperieren mit Schulen, Kindergärten, Bibliotheken und anderen Institutionen, um den Zugang zu vielfältigen Kinderbüchern zu erleichtern.

Klar Kante zeigen: Statement gegen die rechte Buchmesse in Halle

Der Zusammenhang zwischen der Arbeit der Interessensgemeinschaft und den aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen wird besonders deutlich angesichts einer geplanten Veranstaltung in Sachsen-Anhalt: Im November 2025 soll in der Messe Halle (Saale) die extrem rechte Buchmesse „Seitenwechsel“ stattfinden. Berichten zufolge wird die Veranstaltung vom dem neurechten Milieu nahestehenden Buchhaus Loschwitz organisiert und fällt auf das Wochenende des historisch aufgeladenen 8. und 9. November. Sie bietet Verlagen und Akteuren der extremen Rechten eine Plattform zur Vernetzung und Verbreitung ihrer antidemokratischen und menschenverachtenden Ideologien. Die Interessensgemeinschaft positioniert sich hierzu mit einem klaren Statement: „Im Namen der Interessensgemeinschaft sagen wir deutlich, dass wir eine solche Veranstaltung in Halle – und anderswo – nicht tolerieren.“ Die IG kämpft für mehr Repräsentation der vielfältigen Gesellschaft und für Bücher, die Raum schaffen für Respekt, Neugier, Freude und Zusammenhalt – nicht für rechte Hetze, Verschwörungstheorien oder populistische Demagogie. Gerade in Zeiten, in denen rechtsextreme Tendenzen versuchen, demokratische Werte zu untergraben und kulturelle Deutungshoheit zu erlangen, ist die Arbeit für eine vorurteilsbewusste, inklusive Bücherwelt ein Akt des zivilgesellschaftlichen Widerstands. Die Botschaft ist klar und ein Aufruf zum Engagement: „Lasst uns laut sein. Lasst uns lesen, schreiben, einander wertschätzen, uns in die Augen schauen und den Reichtum feiern, den unsere vielfältige Buchwelt ermöglicht. Lasst uns gemeinsam rechter Propaganda, Hass, verschwörungstheoretischem Content keine Plattform geben.“ Die Interessensgemeinschaft setzt sich mit ihrer Arbeit dafür ein, dass die (Buch-)Welt für alle Kinder ein Spiegel und Fenster ist – eine Welt, in der Vielfalt nicht nur geduldet, sondern gefeiert wird.

