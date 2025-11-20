Tourismus in Sachsen-Anhalt: Gästezahlen weitgehend stabil, in der Region Halle-Saale-Unstrut 1,2% mehr

Im September 2025 verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Sachsen-Anhalt knapp 350 700 Gästeankünfte und rund 819 300 Übernachtungen. Nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes aus den vorläufigen Ergebnissen der Monatserhebung im Tourismus waren das 0,2 % mehr Gäste und 1,0 % weniger Übernachtungen als im September des Vorjahres. 93,3 % der Gäste kamen aus dem Inland. Hier konnte ein leichter Anstieg bei den Gästezahlen (+0,1 %), aber ein Rückgang bei den Übernachtungszahlen (-0,8 %) festgestellt werden. Bei Gästen aus dem Ausland wurden folgende Werte ermittelt:+2,0 % Gäste und -4,3 % Übernachtungen.

Von den in die Erhebung einbezogenen Beherbergungsbetrieben waren 1 064 im September 2025 geöffnet (September 2024: 1 067 geöffnete Beherbergungsbetriebe). Die angebotenen Schlafgelegenheiten waren zu 35,9 % ausgelastet (September 2024: 38,2 %). Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste betrug 2,4 Tage. Im September des Vorjahres lag die durchschnittliche Aufenthaltsdauer bei 2,3 Tagen.

Zuwächse bei den Gästen und Übernachtungen gab es unter anderem bei den Betriebsarten Campingplätze (+8,7 % Gäste; +0,3 % Übernachtungen), Vorsorge- und Reha-Kliniken (+6,2 % Gäste; +5,4 % Übernachtungen) und Hotels garnis (+5,2 % Gäste; +0,6 % Übernachtungen). Die höchsten rückläufigen Gäste- und Übernachtungszahlen verzeichneten dagegen unter anderem die Ferienzentren (-12,1 % Gäste; -10,2 % Übernachtungen), die Gasthöfe (-7,8 % Gäste; -13,9 % Übernachtungen) und die Pensionen (-2,0 % Gäste; -0,8 % Übernachtungen).

Die Beherbergungsbetriebe der größten Tourismusregion, dem Harz und Harzvorland, meldeten bei den Gästeankünften -1,1 % und bei den Übernachtungen -2,8 %. In 2 von 5 Reisegebieten konnte ein leichter Anstieg der Gäste und Übernachtungen festgestellt werden. Die Region Magdeburg, Elbe-Börde-Heide meldete Zuwächse um 4,5 % Gäste und 1,3 % Übernachtungen, in der Region Altmark wurden folgende Werte ermittelt: +0,2 % Gäste, +1,0 % Übernachtungen. Die Region Halle, Saale, Unstrut meldete +1,2 % Gäste und -1,4 % Übernachtungen. Negative Entwicklungen meldete die Region Anhalt-Wittenberg (-4,7 % Gäste; -0,8 % Übernachtungen).

Im Jahresverlauf von Januar bis September 2025 lag die Zahl der Gästeankünfte mit rund 2,62 Mill. um 0,1 % und die der Übernachtungen mit knapp 6,37 Mill. um 2,0 % unter dem Ergebnis des gleichen Vorjahreszeitraums.

Die Zahlen stammen aus der Monatserhebung im Tourismus (Beherbergungsstatistik). In dieser werden Beherbergungsbetriebe ab 10 Schlafgelegenheiten u. a. mit Gästeankünften, Aufenthaltsdauer und Herkunft der Gäste erfasst.