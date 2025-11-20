Chor- und Orchesterkonzert mit Werken am Dienstag in der Marktkirche

Am Dienstag, den 25.11.2025, 19.30 Uhr, darf sich das hallesche Konzertpublikum auf ein besonderes Konzert freuen. In der Marktkirche werden das „Magnificat“ von Felix Mendelssohn Bartholdy sowie die „Messe B-Dur“ von Franz Schubert aufgeführt.

Weiterhin erklingt die Lyrische Suite „Förklädd gud“ („Gott in Verkleidung“) von Lars-Erik Larsson. Dieses außerhalb Schwedens selten zu hörende Werk wurde 1940 uraufgeführt. Der Text basiert auf einem Motiv der antiken Mythologie: Gott Apollo ist dazu verdammt, ein Jahr lang als Mensch aufzutreten und als Landarbeiter zu dienen.

Der Chor der Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik Halle musiziert mit Mitgliedern der Staatskapelle Halle. Als Solisten werden Kathleen Ziegner (Sopran), Christina Mattaj (Alt), Paul Vogel (Tenor) und Maik Gruchenberg (Bass) zu hören sein.

Die musikalische Leitung des Konzertes haben vier Absolventinnen und Absolventen der Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik Halle: Oana Maria Bran, Anna Heinze, Till Grünhagen und Elieser Kauschke. Sie legen mit diesem öffentlichen Konzert ihre Prüfung im Fach Chor- und Orchesterleitung ab.

Karten zu 15 € / 10 € ermäßigt / 5 € für Studierende gibt es an der Abendkasse.