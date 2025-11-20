Du bist Halle

Chor- und Orchesterkonzert mit Werken am Dienstag in der Marktkirche

von · 20. November 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

2 Antworten

  1. Werk.Meister sagt:
    20. November 2025 um 08:19 Uhr

    Wer hätte gedacht, dass man „Werke“ spielt.

    Antworten
  2. Ich sagt:
    20. November 2025 um 14:20 Uhr

    Man kann Werke sogar trinken. Fluffig flüssig als Werk.Stück.

    Vertrieben nach meiner Kenntnis von der Winzervereinigung Freyburg.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert