Baufeldfreimachung ab Mittwoch für neues Pandemieresiliienz-Zentrum: Sperrungen an der Kreuzung Weinbergweg/Kreuzvorwerk/Ernst-Grube-/Talstraße

Am Mittwoch, 12. November 2025, wird der nördliche Weinbergweg voll gesperrt. Grund ist der bevorstehende den Neubau des Pandemieresilienz-Zentrum I am Universitätsklinikum Halle (Saale). Hier beginnen in Kürze die Arbeiten zur Baufeldfreimachung im Weinbergweg durch die Energieversorgung Halle Netz GmbH, einem Unternehmen der Stadtwerke Halle. Diese umfassen Maßnahmen an den Versorgungsmedien Fernwärme, Elektro/Informationstechnik, Stadtbeleuchtung sowie Gasleitungen. Um die Arbeiten sicher und zügig durchführen zu können, sind verkehrslenkende Maßnahmen rund um den Weinbergweg erforderlich.

Ab Mittwoch, 12. November, wird der Weinbergweg im Bereich des Baufeldes vollständig gesperrt. Diese Vollsperrung wird voraussichtlich bis Anfang Dezember 2025 andauern. Die Umleitung führt über die Heideallee und Ernst-Grube-Straße und ist ausgeschildert.

Ab Anfang Dezember 2025 bis voraussichtlich Mitte 2026 erfolgen halbseitige Sperrungen im Bereich der Ernst-Grube-Straße, einschließlich des Kreuzungsbereichs Weinbergweg/Kreuzvorwerk/Ernst-Grube-/Talstraße. Der Verkehr wird in diesem Zeitraum wechselseitig geführt. Die Verkehrsplanung wurde in enger Abstimmung mit der Stadt Halle (Saale) erstellt und durch die zuständigen Behörden genehmigt.

Ziel der Maßnahme ist die rechtzeitige Herstellung der erforderlichen Infrastruktur zur Erschließung des Baugeländes für das neue Pandemieresilienz-Zentrum I. Die Universitätsmedizin Halle bittet alle Anwohnerinnen und Anwohner sowie Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die unvermeidlichen Einschränkungen während der Bauzeit.