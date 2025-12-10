Weihnachtsoratorium des Stadtsingechores in der Marktkirche zu Halle am 16. Dezember

Am Dienstag, dem 16. Dezember, kommen in der Marktkirche um 19 Uhr die drei ersten Kantaten des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach mit dem Stadtsingechor zur Aufführung. Dem bekannten Werk werden Bachs Weihnachtskantate „Süßer Trost, mein Jesus kömmt“ sowie eine festliche weihnachtliche Motette von Andreas Hammerschmidt an die Seite gestellt. Ausführende sind Solisten, Stadtsingechor und das Händelfestspielorchester Halle. Die Leitung hat Chordirektor Clemens Flämig.

Restkarten (15, ermäßigt 9 EUR) sind an der Theater- und Konzertkasse, Große Ulrichstraße 51, sowie ggf. an der Abendkasse erhältlich.