Du bist Halle

32.150 Euro Strafe und Blocksperre: Hallescher FC für Platzsturm nach Leipzig-Spiel hart bestraft

von · 8. November 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert