50.000 Euro Schaden: Einbrecher klauen aus Rohbau in Schkopau die Kupferkabelstränge

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum des vergangenen Wochenendes unbefugt Zutritt zu einer im Rohbau befindlichen Lagerhalle. Hierbei stahlen sie eine Großmenge an bereits verbauten Kupferkabelsträngen. Der Schaden wird vorläufig auf über 50.000 € beziffert.

