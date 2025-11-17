50.000 Euro Schaden: Einbrecher klauen aus Rohbau in Schkopau die Kupferkabelstränge

Schlagwörter
AfD Ausbildung Bahn Basketball Baustelle Bildung Brand CDU Corona Diebstahl Einbruch Eishockey Fahrrad Feuerwehr Flughafen Fußball Handwerkskammer HAVAG HFC Impfung Kita Klima Laternenfest Lions Motoball Müll Neustadt Polizei Rechtsextremismus Saale Bulls Schule Silberhöhe Spd Stadtrat Stadtwerke Statistik Straßenbahn Streik SV Halle Terroranschlag Ukraine Unfall Uniklinik Universität Zoo
Aktuelle Polizei-Meldungen
-
Autoreifen im Ammendorfer Weg zerstochen
18. November 2025
-
Kellereinbruch in der Wilhelm-Külz-Straße
18. November 2025
-
-
-
Werbung
Mehr
Neueste Kommentare