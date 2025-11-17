Du bist Halle

Bundeskanzler Merz kommt nach Halle (Saale): Polizeikolonne testet schon mal die Strecke

von · 17. November 2025

  1. Fachkräfte der Polizei sagt:
    17. November 2025 um 23:39 Uhr

    Diese Fachkräfte solle mal lieber lernen auf ihre Gefangenen im Amtsgericht aufzupassen.
    Ach ja, öfter mal Streife laufen, würde auch nicht schaden. Die Kaffeemaschine im Büro kommt mal einige Stunden ohne euch aus. Dafür fasst ihr vielleicht ausnahmsweise mal einen Brandstifter.

    • Hallebürger sagt:
      18. November 2025 um 08:21 Uhr

      Ach herrje, weil ja jeder beim Amtsgericht flüchtet, wird die ganze Polizei schlecht gemacht. Übrigens in einem Justizgebäude ist die Justiz verantwortlich, nicht die Polizei.
      Von der Couch aus mit ner Flasche Bier in der Hand, lässt sich immer gut meckern! Gelle?

    • gern geschehen sagt:
      18. November 2025 um 09:32 Uhr

      @Fachkräfte der PolizeiFür die Gefangenen im Gericht ist die Justiz und deren Beamte zuständig (im Gebäde) und da muss der Straftäter ja gewesen sein, sonst hätte er ja nicht aus dem Gebäude fliehen können

    • Umgeschaut sagt:
      18. November 2025 um 11:28 Uhr

      Schön, dass du wieder Äpfel mit Birnen oder Steinobst vergleichen kannst. Mach dir doch einfach mal die entsprechenden Zuständigkeiten klar… Aber gut, dß wir dich als „Fachkraft“ noch haben. Im Meckern und Diffamieren bist du ja fast einsame Spitze. Kannst du sonst nochwas gut? Dann solltest du das mal unter Beweis stellen.

  2. Einwohner sagt:
    17. November 2025 um 23:44 Uhr

    Es ist bemerkenswert, wie in unserer heutigen Gesellschaft banaler Personenkult so viel Aufmerksamkeit erhält. Dabei gibt es viele Menschen, die täglich in der Anonymität Unglaubliches leisten und wahrhaftige Herausforderungen meistern. Herr Merz wird für seine Dienst reichlich entschädigt, ein Übermensch ist er deshalb noch lange nicht!

    • t-haas sagt:
      18. November 2025 um 11:30 Uhr

      Sagt doch auch keiner. Nur genießt er halt als Regierungsschef mehr Aufmerksamkeit als du und ist eben auch sicherheitlich mehr im Focus.. Ob dir das so gefallen würde? Mir nicht.

  3. 10010110 sagt:
    17. November 2025 um 23:53 Uhr

    Aber Mohamed A. ham se immernoch nich gefunden.

  4. Itschi sagt:
    18. November 2025 um 00:38 Uhr

    Und warum der Aufwand? Der könnte mit Fahrrad kommen. Normaldenkene Menschen schenken ihm keine Aufmerksamkeit.

  5. Detlef sagt:
    18. November 2025 um 01:24 Uhr

    Wieder Steuergeldverschwendung

  6. Robert sagt:
    18. November 2025 um 02:31 Uhr

    Was will Merz dort ? Merkel war in Leopoldina auch EIN und Aus gegangen .
    Immer diese Geheimniskrämerei .

  7. Diana sagt:
    18. November 2025 um 05:55 Uhr

    Zum normalen Volk wird sich Merz nicht trauen.

  8. Patrick sagt:
    18. November 2025 um 06:08 Uhr

    Wenn es nach mir geht sollte er besser in Berlin bleiben und endlich Lösungen finden die auch wirklich Lösungen sind (ohne Bevormundung durch die SPD) und nicht hier einen verlorenen Wahlkampf führen! Damit könnte er vielleicht das bevorstehende Wahldebakel noch etwas abmildern!

  9. Entropie sagt:
    18. November 2025 um 06:24 Uhr

    Sonotec hat das Mont Blanc Paket gebucht

  10. G.Neubert sagt:
    18. November 2025 um 13:42 Uhr

    Ja wenn ein Politiker hier mal zu Besuch kommt , da wird die Sicherheit aufgefahren , – man muss denken die haben Angst vor ihren eigenen Volk.
    Hängt diese Unsicherheit mit Ihrer schlechten Politik für ihre Bürger zusammen.
    Immer mehr arbeiten für die Völker der Welt und Null € übrig für ihre arbeiteten und in Rente befindlichen Arbeitnehmer?

