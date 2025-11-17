Bundeskanzler Merz kommt nach Halle (Saale): Polizeikolonne testet schon mal die Strecke
Eine Polizeikolonne war am Montagmittag in Halle (Saale) unterwegs. Zunächst gab es die Vermutung, dass könnte mit der Ehefrau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier zusammenhängen. Denn Elke Büdenbender war in der Saalestadt und besuchte eine Schule in Halle-Neustadt. Doch sie war ohne großes Aufgebot da.
Stattdessen hing es mit dem bevorstehenden Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz zusammen, wie am Abend bekannt wurde. Der wird am Dienstag in der Saalestadt neben der Leopoldina auch das Max-Planck-Institut und die Firma Sonotec besuchen. Die Polizeikolonne hat deshalb schon mal die Route abgefahren. „Sixer“ und Motorräder waren deshalb am Moritzburgring, Robert-Franz-Ring, Franckeplatz und Riebeckplatz unterwegs.
