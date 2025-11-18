Tag der offenen Tür am Samstag im Südstadt-Gymnasium

Das Gymnasium Südstadt Halle (Saale) lädt alle Interessierten zum Tag der offenen Tür ein. Am Samstag, 22.11.2025, sind zwischen 10 und 13 Uhr alle Türen und Tore geöffnet.

Das letzte Jahr in der Grundschule ist gestartet und in Kürze müssen sich die Eltern entscheiden, auf welcher Schule es danach weitergehen soll. Nach dem ersten Eindruck, den man vielleicht schon zur Schulesse Ende September gewinnen konnte, kann man sich nun direkt vor Ort ein Bild machen.

Eintreten, anschauen, ausprobieren! Es warten viele spannende Programmpunkte, wie Schnupperunterricht und die Schulhausrallye auf unsere Gäste.

Für Gespräche stehen Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Kolleginnen und Kollegen unseres Gymnasiums zur Verfügung. Für Getränke und Snacks ist auch gesorgt.