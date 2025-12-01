700 neue Termine pro Woche: neue Bürgerservicestelle am Reileck wurde eingeweiht

Lange Wartezeiten sind für Bürgerämter in vielen deutschen Städten ein bekanntes Problem – in Halle (Saale) jedoch hatten die Verzögerungen über Monate hinweg ein Niveau erreicht, das für deutliche Unzufriedenheit sorgte. Immer wieder gab es Beschwerden über die kaum verfügbaren Termine; bis zu einem halben Jahr mussten Bürgerinnen und Bürger teilweise auf einen freien Slot warten. Besonders für Anfragen mit Fristen – etwa Ausweisverlängerungen oder Führungszeugnisse – war das für viele Hallenser eine erhebliche Belastung. Die Stadtverwaltung reagierte: Bereits in den vergangenen Monaten wurde nachjustiert, interne Abläufe wurden optimiert, zusätzliche Terminkontingente geschaffen. Das Ergebnis: Die Wartezeiten konnten erste spürbare Schritte nach unten gemacht werden. Doch klar war: Eine nachhaltige Entlastung würde nur mit strukturellen Veränderungen möglich sein. Genau das ist mit der neuen Bürgerservice-Station am Reileck geschehen.

Ein Neubau als Chance – Dienstleistung im Gravo-Druck-Areal



Am Montag wurde die neue Service-Station im Neubau des Gravo-Druck-Areals am Reileck offiziell eingeweiht – ein Projekt, das nicht nur räumlich, sondern auch konzeptionell neue Maßstäbe setzt. Um Punkt 9 Uhr wurden am Montag die ersten beiden Kunden in der neuen Service-Station begrüßt. Oberbürgermeister Vogt hieß sie persönlich willkommen und überreichte ihnen jeweils einen Blumenstrauß – ein symbolischer Auftakt für eine Einrichtung, die künftig täglich hunderte Hallenserinnen und Hallenser bedienen wird. Die Reaktionen der ersten Besucher fielen positiv aus: Die modernen Räume, die schnelle Erreichbarkeit und die freundliche Begrüßung sorgten für einen gelungenen Start in den Betrieb. Für viele Bürger bedeutet die neue Station vor allem eines: Erleichterung. Das Gravo-Druck-Areal, Eigentum der Saalesparkasse, bietet zentrale Lage, moderne Bedingungen und eine hervorragende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Die Service-Station verfügt über fünf voll ausgestattete Arbeitsplätze. Insgesamt sechs Mitarbeitende sind hier im Einsatz, um Bürgeranliegen zügig zu bearbeiten. Die Räumlichkeiten wurden von Beginn an nach aktuellen Standards geplant, ein Vorteil, den Oberbürgermeister und Stadtverwaltung mehrfach betont haben. Der Bürgerservice am Reileck ist vollständig in die bestehende Infrastruktur der Stadt eingebunden. Alle Dienstleistungen, die bisher im Ratshof oder in Halle-Neustadt verfügbar waren, können nun auch hier in Anspruch genommen werden. Dazu zählen unter anderem: Beantragung von Führungszeugnissen, Verlängerung von Ausweisen sowie Anmeldung und Ummeldung. Darüber hinaus gibt es technische Neuerungen, die für viele Bürger eine große Erleichterung darstellen: Biometrische Passfotos können direkt vor Ort aufgenommen werden, und für die Aktivierung der Online-Ausweisfunktion steht ein Fingerabdruckscanner bereit. Die Digitalisierung im Bürgerservice ist hier also integraler Bestandteil und kein Zusatzangebot.Eine praktische Neuerung ist die klare Regelung der Zahlungsmöglichkeiten – am Reileck wird ausschließlich bargeldlos gezahlt. Damit folgt die Stadt einem Trend, der Verwaltungsprozesse beschleunigen und zugleich die Sicherheit erhöhen soll.

Mehr Kapazität, weniger Wartezeit – die Entlastung im Überblick



Die bisherige Terminkapazität der Bürgerservicestellen in Neustadt und im Ratshof lag bei etwa 3.500 Terminen pro Woche. Mit der Eröffnung der neuen Service-Station kommen wöchentlich rund 700 zusätzliche Termine hinzu. Diese Erhöhung um 20 Prozent hat spürbare Auswirkungen auf die gesamte Stadt. Die Situation, in der Bürger monatelang auf einen Termin warten mussten, soll damit nachhaltig entschärft werden. Erste Rückmeldungen aus der Verwaltung zeigen, dass die Verteilung der Anfragen bereits effizienter läuft. Gleichzeitig ermöglicht die zentrale Lage am Reileck eine bessere Erreichbarkeit für viele Hallenserinnen und Hallenser – nicht nur aus der Innenstadt, sondern auch aus umliegenden Stadtteilen.

Stimmen zur Eröffnung – Bedeutung für Stadt und Bürger



Zur offiziellen Eröffnung waren Vertreterinnen und Vertreter der Stadt und der Saalesparkasse anwesend. Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt bezeichnete die neue Einrichtung als “ganz wichtige Einrichtung für die Bürgerinnen und Bürger”, denn, so betonte er, “denn sie messen die Service-Qualität einer Stadtverwaltung auch an den Wartezeiten beim Bürgerservice.” Mit der Eröffnung setze die Stadt ein sichtbares Zeichen für Modernisierung und Bürgernähe. Auch Jürgen Fox, Vorstandsvorsitzender der Saalesparkasse, hob die Bedeutung des Standorts hervor. “Wir hoffen, dass es auch für die Bürgerinnen und Bürger hier angenehm ist,” erklärte er und verwies auf die gute Erschließung des Areals durch den ÖPNV. Dass er aus eigener Erfahrung spreche, da er die Dienstleistungen selbst bereits genutzt habe, unterstrich zusätzlich die Relevanz und Alltagstauglichkeit des Angebots. Den engagierten Mitarbeitenden zollte er besonderen Respekt. Bürgermeister Egbert Geier gab zusätzlich Einblick in die langfristige Planung der Stadt. Für den Süden Halles werde weiterhin ein geeigneter Standort gesucht. Momentan sei jedoch keine passende Fläche verfügbar. Der Standortvorteil am Reileck sei unter anderem dadurch entstanden, dass der Neubau eine moderne Planung von Beginn an ermöglicht habe – etwas, das im Süden Halles mit deutlich mehr Aufwand verbunden wäre.

Ein Blick hinter die Kulissen – Arbeitsabläufe und Servicegedanke



Die sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Reileck bilden ein kleines, aber breit aufgestelltes Team. Die fünf Arbeitsplätze wurden so eingerichtet, dass parallele Bearbeitungen möglich sind, ohne dass es zu räumlichen Engpässen kommt. Die Abläufe wurden optimiert, um die Bearbeitungsdauer pro Anliegen kurz zu halten. Ein wichtiger Punkt: die klare Strukturierung der Terminvergabe. Die Online-Buchung funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie bei den anderen beiden Standorten. Durch die neuen Kapazitäten sollen spontane Terminanfragen, wie sie in der Vergangenheit oft unmöglich waren, wieder realistischer werden. Auch der Wartebereich wurde mit Blick auf Kundenfreundlichkeit gestaltet: helle Räume, transparente Abläufe und kurze Wege zwischen Fotoautomat, Scanner und Serviceplatz. Das Konzept setzt auf Übersichtlichkeit – ein deutlicher Fortschritt im Vergleich zu vielen älteren Verwaltungsstandorten.

Termin-Beantragung: https://halle.de/serviceportal/online-terminvergabe