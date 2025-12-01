Du bist Halle

700 neue Termine pro Woche: neue Bürgerservicestelle am Reileck wurde eingeweiht

von · 1. Dezember 2025

  1. Halle hat wohl keine Schulden? sagt:
    1. Dezember 2025 um 11:08 Uhr

    Wieviel Mehrkosten entstehen? Darüber wird 0,0 berichtet. Wie kann man da noch lächelnd in die Kamera schein, wenn man an den Schuldenstand der Stadt denkt?

  2. Was soll das? sagt:
    1. Dezember 2025 um 11:13 Uhr

    Man kann klar und deutlich – durch den nicht verklebten Spalt auf der Fensterscheibe – auf die Monitore sehen und lesen, was dort abgebildet ist. Das ist ein klarer Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung und sollte umgehend abgestellt werden.

  3. On + On sagt:
    1. Dezember 2025 um 11:43 Uhr

    Völlig überflüssig. Einfach mal die Struktur im Einwohnermeldeamt weiter optimieren. Dass das geht, zeigt die Verbesserung nach dem allöffentlichen Anschiss im Frühjar/Sommer 2025, als sich herausstellte, dass Halle den schlechtsten Bürgerservice in Deutschland hat.

