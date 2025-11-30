Aktuelle Baustellensituation in Halle (Saale): Sperrungen in der Trothaer Straße und Grenzstraße ab Montag, Kaiserslauterer Straße wieder frei, Sperrung in der Apoldaer Straße bis Freitag verlängert

Am morgigen Montag, 1. Dezember 2025, kommen in Halle (Saale) zwei neue Baustellen dazu. In der Trothaer Straße werden Arbeiten an Hausanschlüssem zwischen Geschwister-Scholl-Straße und Seebener Straße durchgeführt. Hier kommt es zu umfangreichen Sperrungen für den Fußgänger- und Radverkehr sowie stadtauswärts zur teilweisen Sperrung der rechten Fahrspur für den Autoverkehr. In der Zeit vom 1. Dezember bis voraussichtlich 19. Dezember 2025 wird die Grenzstraße in Halle (Saale) im Bereich zwischen Europachaussee und Bahnübergang wegen einer Fahrbahnerneuerung voll gesperrt. Mehr zu beiden Bauvorhaben und den Umleitungen im Link.

Eine monatelange Baustelle ist dagegen beendet. In der Kaiserslauterer Straße wurde die Brücke über die Bahnstrecke erneuert. Die Arbeiten sind nun vorbei. Laut App fährt die Buslinie 23 noch nicht regulär.

Die Baustelle in der Apoldaer Straße dauert dagegen voraussichtlich bis zum 5. Dezember. Solange wird auch die Buslinie 27 noch umgeleitet, die Haltestellen Suhler Straße und Apoldaer Straße entfallen Im Baustellenkalender der Stadt ist noch vom 28. November die Rede.