75.000 Euro städtische Fördermittel für Radio Corax: FDP wollte Mittel wegen linksextremer Projekte streichen

Radio Corax kann auch in den kommenden Jahren auf Unterstützung aus der Stadtkasse bauen: Der Kulturausschuss der Stadt Halle (Saale) hat am Dienstag beschlossen, den Trägerverein Corax e.V. in den Jahren 2026, 2027 und 2028 jeweils mit 25.000 Euro zu fördern – insgesamt also 75.000 Euro. Damit erhöht sich die jährliche Zuwendung um 2.000 Euro gegenüber den bisherigen Jahren.

Tim Kehrwieder (FDP) hatte zuvor beantragt, den nichtkommerziellen Lokalsender ganz von der Liste der Zuwendungsempfänger zu streichen. Seine Kritik entzündete sich an einzelnen redaktionellen Beiträgen des Senders, etwa Interviews mit Vertretern der vom Verfassungsschutz beobachteten Roten Hilfe, Antifa-Nachrichten oder Sendungen, die Tipps zur Umgehung der Bezahlkarte für Asylbewerber enthielten. Nach seiner Einschätzung könne „das Geld besser eingesetzt werden“. Im Ausschuss fand dieser Antrag jedoch keine Mehrheit. Neben Kehrwieder stimmte nur die AfD dafür.

Förderung für Teilhabe – nicht für Sendebetrieb

Jane Unger, Leiterin des Fachbereichs Kultur, stellte klar, dass die städtischen Mittel nicht für den allgemeinen Sendebetrieb vorgesehen sind. Gefördert wird das Projekt „Stadt.Kultur.Radio – Kreative Impulse on Air“, das die kulturelle Vielfalt Halles hörbar machen soll. Ziel sei die Unterstützung kultureller Teilhabe und die Schaffung von Plattformen für lokale Künstlerinnen, Kulturschaffende und Initiativen.

Das Projekt umfasst ein wöchentliches Kulturfenster im Programm von Radio Corax, redaktionelle Begleitung und Nachwuchsförderung. Es bietet Raum für die Präsentation lokaler Kunst- und Kulturthemen und vernetzt Akteurinnen und Akteure aus der Stadtgesellschaft. Auch Kooperationen mit kulturellen Einrichtungen wie der Werkleitz Gesellschaft, dem Netzwerk Freier Theater oder dem Fachbereich Kultur selbst sind Teil des Konzepts. So s