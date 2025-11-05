Du bist Halle

75.000 Euro städtische Fördermittel für Radio Corax: FDP wollte Mittel wegen linksextremer Projekte streichen

von · 5. November 2025

10 Antworten

  1. HALLEnser sagt:
    5. November 2025 um 21:35 Uhr

    Wie kann man mit Hintergrund des Pleitehaushalts der Stadt solche freiwilligen Leistungen bewilligen! Da fehlt mir jegliches Verständnis.

    Antworten
  2. Bürger sagt:
    5. November 2025 um 21:40 Uhr

    Für linke Propaganda ist immer Geld in der Stadtkasse.

    Antworten
  3. CS sagt:
    5. November 2025 um 21:48 Uhr

    Die CDU enthielt sich oder stimmte dagegen?

    Antworten
  4. 2.Opa gegen Links sagt:
    5. November 2025 um 22:02 Uhr

    Natürlich
    Überall muss gespart werden aber die roten stechen sich nicht gegenseitig die Augen aus! Lächerlich und eigentlich ein Fall für das Finanzministerium! Hier werden Steuergelder verbrannt!

    Antworten
  5. Die FDP hat keine Zukunft. sagt:
    5. November 2025 um 22:12 Uhr

    Die neoliberale FDP bekommt bald gar keine Mittel mehr, wird bedeutungsloser sein als die DKP.

    Es ist das letzte Aufbegehren, das letzte Zucken eines leblosen Hohlkörpers.

    Antworten
  6. Halle 2 sagt:
    5. November 2025 um 22:12 Uhr

    Das ist dss Problem in Halle. Jahrelang sitzen an den Schaltstellen der Steuerverteilung Leute, die nur Rot/Grün/Links denken und an solche linken Sender das Geld verteilen. Nur noch traurig.

    Antworten
  7. SagJaNur sagt:
    5. November 2025 um 22:13 Uhr

    Ist die FDP so verzweifelt, dass sie sich vor den AfD-Karren spannen lässt? Kein Wunder, dass sie keine mehr wählt.

    Antworten

