AOK räumt Büros im Südstadt-Center

von · 5. November 2025

  1. eftalanquest sagt:
    5. November 2025 um 20:52 Uhr

    einer nach dem anderen…

    und kaufland erklärt sich freiwillig bereit der letzte zu sein der das licht ausmacht?

  2. Was zur Hölle sagt:
    5. November 2025 um 20:53 Uhr

    Eine Schande, dass sowas in Deutschland überhaupt möglich ist. Aber der Kapitalismus kennt halt keine Grenzen. Der Wegfall eines Einkaufszentrums mit Krankenkasse ist vor allem für eingeschränkte und ältere Menschen unzumutbar. Ich hoffe, der Immobilieneigentümer und Hausverwalter muss sich mit voller Härte verantworten.

    • wer denn sonst sagt:
      5. November 2025 um 21:49 Uhr

      der Gammelbau war von Anfang an ein potemkinsches Billigstwerk. Während meiner Schule dort tropfte die AA aus der Zwischendecke, mehrmals wohlgemerkt. Ehemalig beteiligte Bauarbeiter erzählten mir dann vom Fusch bei Bau. Hölle Gierlappen-kungel at it’s best.

    • Deutschen gute sagt:
      5. November 2025 um 22:11 Uhr

      „mit voller Härte verantworten“

      Weswegen? Was ist da unzumutbar?

  3. HALLEnser sagt:
    5. November 2025 um 21:00 Uhr

    Und vom Eigentümer gibt es bisher keine Stellungnahmen @dubisthalle.de?

  4. Kraftradler sagt:
    5. November 2025 um 21:08 Uhr

    Kaufland stand schon da bevor das Ding gebaut wurde…da gabs ja das Zelt an gleicher Stelle.

  5. Detlef sagt:
    5. November 2025 um 22:23 Uhr

    Halle wird immer mehr zum Elendsviertel /Slum.

