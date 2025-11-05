AOK räumt Büros im Südstadt-Center
Der Auszug im Südstadtcenter geht weiter: die AOK lässt derzeit ihre Büros räumen. Ein neuer Standort im Süden von Halle wird gesucht, bis dahin werden die Versicherten im Robert-Franz-Ring betreut. Die Zustände seien untragbar, ließ die Krankenkasse ausrichten.
Weitere Artikel der letzten Tage über das Center:
einer nach dem anderen…
und kaufland erklärt sich freiwillig bereit der letzte zu sein der das licht ausmacht?
Genauso wird das kommen
Eine Schande, dass sowas in Deutschland überhaupt möglich ist. Aber der Kapitalismus kennt halt keine Grenzen. Der Wegfall eines Einkaufszentrums mit Krankenkasse ist vor allem für eingeschränkte und ältere Menschen unzumutbar. Ich hoffe, der Immobilieneigentümer und Hausverwalter muss sich mit voller Härte verantworten.
der Gammelbau war von Anfang an ein potemkinsches Billigstwerk. Während meiner Schule dort tropfte die AA aus der Zwischendecke, mehrmals wohlgemerkt. Ehemalig beteiligte Bauarbeiter erzählten mir dann vom Fusch bei Bau. Hölle Gierlappen-kungel at it’s best.
„mit voller Härte verantworten“
Weswegen? Was ist da unzumutbar?
Und vom Eigentümer gibt es bisher keine Stellungnahmen @dubisthalle.de?
Kaufland stand schon da bevor das Ding gebaut wurde…da gabs ja das Zelt an gleicher Stelle.
Halle wird immer mehr zum Elendsviertel /Slum.