AOK räumt Büros im Südstadt-Center

Der Auszug im Südstadtcenter geht weiter: die AOK lässt derzeit ihre Büros räumen. Ein neuer Standort im Süden von Halle wird gesucht, bis dahin werden die Versicherten im Robert-Franz-Ring betreut. Die Zustände seien untragbar, ließ die Krankenkasse ausrichten.

Weitere Artikel der letzten Tage über das Center: