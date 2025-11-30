Du bist Halle

93,7% der Sachsen-Anhalter sind online – mehr als 80 Prozent davon haben schon im Internet eingekauft

von · 30. November 2025

Eine Antwort

  1. Robert sagt:
    1. Dezember 2025 um 12:31 Uhr

    Das heißt , 93,7 % sind registriert und stehen unter Beobachtung . Egal von wem auch immer .

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert