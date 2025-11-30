Für den guten Zweck: OB Vogt zapft Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt in Halle (Saale)

Wer am Samstagabend gemütlich über den halleschen Weihnachtsmarkt bummelte, rieb sich an einer der Buden überrascht die Augen: Hinter dem Tresen der Hütte des Lions-Clubs stand diesmal kein Ehrenamtlicher – sondern Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt höchstpersönlich. Mit Schürze, Zapfhahn und guter Laune schenkte er Glühwein für die Besucherinnen und Besucher aus. Und das alles für einen guten Zweck.

Wie bereits in den vergangenen Jahren nutzt der Lions-Club den Glühweinverkauf, um Spenden für gemeinnützige Projekte zu sammeln. Die Erlöse fließen unter anderem an das Projekt „Lernengel“ des Vereins Schutzengel für Kinder, das sich für bildungsbenachteiligte Kinder einsetzt. Unterstützt werden außerdem der MINT-Unterricht an Schulen des Saline-Technikums, die Lesewerkstatt für Vorschulkinder des Literaturhauses, der Tafel- und Kältebus „Vier Jahreszeiten“ sowie der Wiederaufbau des Verkehrsgartens auf der Peißnitz, der vor Kurzem durch Vandalismus erheblich beschädigt wurde.

Für OB Vogt war der Einsatz am Zapfhahn offenbar mehr als nur ein symbolischer Termin. Im Gespräch mit dubisthalle.de kündigt er eine Wiederholung an, “weil das mit echt viel Spaß macht.” Der genaue Termin steht aber noch nicht fest.