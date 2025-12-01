Repair Café in Halle gibt Tipps zur Linux-Installation als Alternative zu Windows

Sind gut erhaltene Laptops und PCs mit Windows 10 jetzt Schrott, nur weil sie die Systemanforderungen von Windows 11 nicht erfüllen? Wer seinen Computer mit einem alternativen Betriebssystem wie Linux noch viele Jahre weiter mit aktueller und sicherer Software verwenden möchte, aber Unterstützung sucht oder Fragen zur Vorgehensweise bei der Installation hat, der kann sich gern an an die Linux-Spezialisten im Repair Café in Halle (Saale) wenden. Der nächste Termin ist am 6. Dezember 2025 ab 15 Uhr in den Räumlichkeiten in der Schulstraße 9a.

Beantwortet werden Fragen zur Wahl der Distribution, Partitionierung von Festplatten oder möglichen Stolperstellen bei der Installation. Wer möchte, kann auch auch gleich loslegen und mit der Linux-Installation starten (ein vollständiges Backup sollte bereits erstellt worden sein).

Das Repair Café Halle bietet seit 10 Jahren Bürgerinnen und Bürgern Hilfe zur Selbsthilfe. Die über dreißig ehrenamtlich engagierten Helferinnen und Helfer sorgen jeweils am 1. und am 3. Samstag im Monat für gute Laune, Kaffee und leckeren Kuchen und mit viel Liebe dafür, dass sich die Besucherinnen und Besucher wohl fühlen und mit einem Lächeln das Repair Café wieder verlassen. Über 1.000 erfolgreiche Reparaturen haben wir bereits durchgeführt und so vielen Dingen eine zweite Chance gegeben. In dieser Tradition sehen wir auch für viele Computer noch ein langes Leben mit einem alternativen Betriebssystem, dass auch in Zukunft noch Softwareupdates bekommt und geringe Ansprüchen an die Hardware hat.