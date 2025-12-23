Spitze in der Kultur: Theaterbesuche in Sachsen-Anhalt über Bundesdurchschnitt

Sachsen-Anhalt bekleidet Spitzenpositionen in der Kultur. Der aktuelle Bericht „Kulturindikatoren kompakt 2025“ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder belegt unter anderem eine überdurchschnittlich starke kulturelle Teilhabe im Bereich Theater.

Staatsminister und Minister für Kultur Rainer Robra unterstreicht: „Mit ihrem vielfältigen Angebot erreichen die Kultureinrichtungen unseres Landes die Menschen. Das ist eine gute Nachricht und hängt auch mit der hervorragenden Qualität unserer Bühnen zusammen, deren Arbeit in den vergangenen Jahren immer wieder durch hochkarätige Auszeichnungen hervorgehoben wurde. Vom Schauspiel bis zur Oper – der Theaterbesuch in Sachsen-Anhalt lohnt sich.“

Mit 234 Theater- und Konzertbesuchen je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt Sachsen-Anhalt über dem bundesweiten Vergleichswert. Dabei behauptet sich das Land in einem Umfeld, das in vielen Bereichen von rückläufigen Besucherzahlen geprägt ist. Die Zahlen unterstreichen die nachhaltig hohe Akzeptanz und Bedeutung der Theater- und Bühnenlandschaft für die Bevölkerung.

Die Kulturindikatoren erfassen zahlreiche Bereiche – von Theatern, Museen und Bibliotheken über kulturelle Bildung bis hin zu Denkmalpflege und UNESCO-Welterbestätten. Sie werden jährlich durch die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder herausgegeben. Bei den Gesamtausgaben für Kultur pro Kopf befindet sich Sachsen-Anhalt seit einigen Jahren an der Spitze, zuletzt unter den Top 3 der Flächenländer.