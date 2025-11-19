Du bist Halle

DHL eröffnet neues Logistikzentrum in Halle und schafft 100 neue Jobs

von · 19. November 2025

  1. Alman sagt:
    19. November 2025 um 16:04 Uhr

    Der biodeutsche Patriot, der trotzdem noch zuhause sitzt, will dann wohl gar nicht arbeiten…

    • Arno sagt:
      19. November 2025 um 20:25 Uhr

      Der name ist Programm.

      OT: 550 Mitarbeiter auf 34000 m² gibt einen Vorgeschmack auf die Zukunft; Weiterbildungsmotivation wird nicht mehr Ambitionien zum Verantwortungsanspruch kennzeichnen sondern als Existenzminimum gelten.

  2. horst sagt:
    19. November 2025 um 21:08 Uhr

    Höchster Nachhaltigkeitsstandard ohne Gleisanschluss, finde den Fehler.

  3. ina sagt:
    19. November 2025 um 21:10 Uhr

    100 Jobs, toll, nur immer für Höchstqualifizierte.

