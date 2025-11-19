DHL eröffnet neues Logistikzentrum in Halle und schafft 100 neue Jobs

DHL Supply Chain hat sein neues Logistikzentrum in Halle an der Saale eröffnet. Mit ihrem dritten Standort in der Region will die Division ihre Präsenz im Ballungsraum Leipzig/Halle weiter stärken. Der Standort ist strategisch in den DHL Campus Leipzig/Halle eingebunden und bedient bereits erste Kunden. Das hochmoderne Logistikzentrum bietet insgesamt 34.000 Quadratmeter Lagerfläche und bis zu 55.000 Palettenstellplätze. Damit ist es auf die wachsenden Anforderungen von Kunden unterschiedlichster Branchen ausgelegt.

Das Logistikzentrum Halle umfasst drei Hallen mit jeweils 10.500 Quadratmetern Fläche und verfügt über 27 Verladetore. Der nach den höchsten Nachhaltigkeitsstandards (DGNB Gold) errichtete Standort ist mit Photovoltaikanlagen und energieeffizienter LED-Beleuchtung ausgestattet und unterstreicht den Anspruch von DHL seine Kunden mit emissionsreduzierten Logistikdienstleistungen zu unterstützen. Der Standort beschäftigt derzeit mehr als 450 Mitarbeitende, mit weiteren 100 Arbeitsplätzen, die entstehen, sobald der Erweiterungsbau vollständig ausgelastet ist.

„In Halle an der Saale bieten wir unseren Kunden aus unterschiedlichen Branchen ein breites Spektrum an Logistiklösungen – gestützt auf fundiertes Know-how und umfassende Expertise im Technologiesektor,“ so Aiste Slabokaite Heid, Business Unit Director North-East bei DHL Supply Chain Germany & Alps. „Die Nähe zum Flughafen Leipzig (LEJ) ermöglicht späte Cut-off-Zeiten (22:30 Uhr) für die weltweite Zustellung am Folgetag. Unser Angebot reicht von Lagerhaltung und Kommissionierung – einschließlich Gefahrgut und Batterien – bis hin zu Mehrwertdiensten und komplexen automatisierten Lösungen, die von unserem qualifizierten und erfahrenen Team realisiert werden. Der Erfolg basiert auf starken Partnerschaften und einer effektiven Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Das neue Logistikzentrum unterstützt zudem das Wachstum der bereits am DHL Campus vertretenen Kunden.“

Dank seiner verkehrsgünstigen Lage punktet der Standort mit einer optimalen multimodalen Anbindung an das nationale DHL-Paket- und Expressnetz, das vorhandene Schienen- und Autobahnnetz sowie an den Frachtflughafen Leipzig/Halle, wo DHL Express sein weltweit größtes Drehkreuz für globale Luftfrachtsendungen unterhält.

„Mit dem Bau des zweiten Logistikzentrums in Halle an der Saale haben wir unser Leistungsspektrum am DHL Campus Leipzig/Halle erweitert und können so nachhaltiges Wachstum im Technologiesektor und in weiteren Branchen beschleunigen“, sagt Katrin Hölter, CEO DHL Supply Chain Germany & Alps. „Dank des neuen Standorts schaffen wir zusätzliche Kapazitäten und belegen einmal mehr unser Engagement für innovative, nachhaltige und zukunftsweisende Logistiklösungen. Wir haben noch verfügbare Flächen für Kunden, die von unseren effizienten Abläufen, unserem erfahrenen Team und der günstigen Lage profitieren möchten.“