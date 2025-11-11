Apoldaer Straße ab Dienstag wegen Tiefbauarbeiten gesperrt: Buslinien 27 und 53 werden umgeleitet

Wegen Tiefbauarbeiten in der Apoldaer Straße kommt es von Dienstag, 18. November, bis voraussichtlich Freitag, 28. November 2025, zu Änderungen im Linienverlauf der Buslinien 27 und 53 der Halleschen Verkehrs-AG (HAVAG), ein Unternehmen der Stadtwerke Halle-Gruppe. Die Baumaßnahme betrifft beide Fahrtrichtungen und führt zu Umleitungen sowie geänderten Haltestellenregelungen für beide Linien. Auch der KFZ-Verkehr wird über die Berliner Straße umgeleitet, die Apoldaer Straße bleibt als Sackgasse befahrbar. Es werden Hausanschlüsse hergestellt.

Die Buslinie 27 in Richtung Büschdorf fährt ab der Haltestelle Berliner Brücke über die Ersatzhaltestelle Helmut-von-Gerlach-Straße (Steig B), biegt links in die Fritz-Hoffmann-Straße ab und setzt die Fahrt über die Berliner Straße regulär nach Büschdorf fort. In Richtung Berliner Brücke verkehrt die Linie 27 ab der Haltestelle Apoldaer Straße/Birkhahnweg direkt über die Berliner Straße zur Haltestelle Berliner Brücke. Im Früh- und Spätverkehr in Richtung Büschdorf nimmt die Linie 27 ab Haltestelle Grenzstraße/Nord die Route über die Fritz-Hoffmann-Straße und Berliner Straße. In der Gegenrichtung (Am Steintor) fährt sie ab Apoldaer Straße/Birkhahnweg über Berliner Straße, Helmut-von-Gerlach-Straße (Steig B), Reideburger Straße (Steig A) und Freiimfelder Straße bis zur Haltestelle Am Steintor.

Die Buslinie 53 in Richtung Apoldaer Straße fährt im Frühverkehr ab Berliner Brücke über Berliner Straße und Fritz-Hoffmann-Straße zur Ersatzhaltestelle Apoldaer Straße (Steig B). Nachmittags verläuft die Route ab Ersatzhaltestelle Apoldaer Straße (Steig A) über Fritz-Hoffmann-Straße zur Berliner Brücke und weiter Richtung Hauptbahnhof/ZOB.

Während der Sperrung entfallen die Haltestellen Apoldaer Straße (Steig A/B) und Suhler Straße (Steig A/B). Für die Linie 53 wurden in beiden Fahrtrichtungen Ersatzhaltestellen in der Fritz-Hoffmann-Straße/Ecke Apoldaer Straße eingerichtet. Die Linie 27 hält ersatzweise in der Helmut-von-Gerlach-Straße/Ecke Fritz-Hoffmann-Straße.