Du bist Halle

Apoldaer Straße ab Dienstag wegen Tiefbauarbeiten gesperrt: Buslinien 27 und 53 werden umgeleitet

von · 11. November 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert