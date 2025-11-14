Attacke in Ladengeschäft in der Richard-Paulick-Straße in Halle-Neustadt

Am heutigen Tag gegen 12:10 Uhr kam es in einem Geschäft im Bereich Richard-Paulick-Straße zu einem Körperverletzungsdelikt. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen griff der Beschuldigte ohne Vorwarnung die Geschädigte in den Geschäftsräumen körperlich an. Nach der körperlichen Attacke begab sich der Beschuldigte in ein benachbartes Ladengeschäft und randalierte in diesem.

Durch den hinzugezogenen Sicherheitsdienst des Einkaufscentrums konnte der Beschuldigte in den Geschäftsräumen festgesetzt und der informierten Polizei übergeben werden. Gegen den Beschuldigten wurden die strafrechtlichen Ermittlungen eingeleitet, welche derzeitig andauern.