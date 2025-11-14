Graffitischmierer am Uniplatz gestellt

Am heutigen Tag gegen 04:50 Uhr wurde durch einen namentlich bekannten Zeugen gegenüber dem Polizeirevier Halle (Saale) eine Sachbeschädigung im Bereich Universitätsplatz in Halle (Saale) angezeigt. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen wurde durch zwei Personen, in dem angegebenen Bereich, mehrere Graffiti auf dort aufgestellte Werbeschaukästen mittels Farbe aufgesprüht.

Nachdem die Täter bemerkten, dass sie beobachtet wurden flüchteten diese in Richtung Universitätsring, wo sie durch hinzugezogene Polizeikräfte gestellt wurden. Am Tatort und bei den mitgeführten Sachen der Beschuldigten konnten verschiedene Spraydosen aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen die beiden Beschuldigten wurden die strafrechtlichen Ermittlungen eingeleitet, welche derzeitig andauern.