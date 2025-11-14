Du bist Halle

Graffitischmierer am Uniplatz gestellt

von · 14. November 2025

3 Antworten

  1. Zappelphillip sagt:
    14. November 2025 um 15:48 Uhr

    Passiert doch eh nix .. die Uni verzichtet ja .. wie wir nun wissen

    Antworten
  2. vivi sagt:
    14. November 2025 um 15:58 Uhr

    Ob die Verantwortlichen der Uni diese beiden Personen auch straffrei laufen lassen?
    Die Klimayuppis brauchen zum Beispiel die 16000€ Schadensersatz nicht zahlen.

    Antworten
  3. Harald sagt:
    14. November 2025 um 16:35 Uhr

    Die aufgestellte Werbeschaukästen stören mich mehr.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert