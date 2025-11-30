Du bist Halle

Auto in der Elsa-Brändström-Straße ins Gleisbett gefahren

von · 30. November 2025

  1. Sigmund sagt:
    30. November 2025 um 18:27 Uhr

    Alle Tage wieder <3

  2. Boomer62 sagt:
    30. November 2025 um 18:31 Uhr

    Beinahe täglich sind diese Spezialisten unterwegs! Genau wie die Gleisfahrradfahrer.
    Bestimmt waren die Schienen vorher noch nicht da.
    Unsere Zukunft ist gesichert!

  3. 10010110 sagt:
    30. November 2025 um 18:33 Uhr

    Und auch noch ein hallisches Kennzeichen. Es steht halt jeden Tag ein Dummer auf. 🙄

  4. Laufrad sagt:
    30. November 2025 um 18:34 Uhr

    Über Radfahrer hier immer trollen, aber mit dem Auto nicht vernünftig fahren. Hoffentlich hält Suchdienst Havag für die 90 Minuten ordentlich schadlos.

  5. 🫣 sagt:
    30. November 2025 um 18:58 Uhr

    Leute … ehe man dort ins Gleisbett rödelt, ist man ca. 20 – 30 m über Sperrlinien und m. M. n. über gelbe Bodenschwellen gefahren.

