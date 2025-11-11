Autofahrer unter Drogen verursacht Unfall in Diemitz

Im Bereich Birkhahnweg in Halle (Saale) ereignete sich heute gegen 08:50 Uhr ein Verkehrsunfall. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen befuhr der verursachende PKW-Fahrer mit seinem PKW eine öffentliche Parkfläche und zeigte während der Fahrt, nach Zeugenhinweis, massive Ausfallerscheinungen. Nachfolgend stieß dieser mit einem ordnungsgemäß geparkten PKW zusammen. Durch das Unfallgeschehen kamen keine Personen zu Schaden. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Der Fahrzeugführer des verursachenden PKW’s zeigte während der Verkehrsunfallaufnahme gegenüber den Polizeibeamten deutliche Anzeichen eines Drogenkonsums. Die Durchführung eines Drogenschnelltest verweigerte der Unfallverursacher gegenüber der Polizei. Durch die Polizei wurde daraufhin eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Weiterhin wurde dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt und dessen Führerschein sichergestellt. Das Polizeirevier Halle (Saale) hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und die strafrechtlichen Ermittlungen eingeleitet.